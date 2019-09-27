В Волгограде в честь Дня пожилых людей состоится праздничный концерт, площадкой для проведения которого станет театральный зал Волгоградского областного центра народного творчества. Тематическая концертная программа «Для тех, кто не считает годы», посвящённой Международному дню пожилых людей, состоится 1 октября.

Концерт пройдёт в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение». Зрителями мероприятия станут около 1200 человек, среди которых будут ветераны войны и труда, дети военного Сталинграда, участники клубов, представители молодого поколения жителей Волгограда.

Незабываемую праздничную атмосферу торжества создадут яркие творческие выступления самодеятельных артистов и любительских творческих коллективов Волгоградского областного центра народного творчества, которые подарят виновникам торжества вокальные и поэтические произведения, зажигательные народные танцы и музыкальные композиции. Начало в 15:00.