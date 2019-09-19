В Волгограде обновили изоляцию на 9 км наземных трубопроводов

Восстановление теплозащитного покрытия инженерных коммуникаций «Концессии теплоснабжения» осуществляют во всех районах Волгограда. Так, на ул. Савкина и ул. им. 51-й Гвардейской Дивизии в Дзержинском районе в 2019 году рабочие привели в порядок изоляцию на 80 метрах теплосетей.

Обновление теплозащитного покрытия труб — вид работ, который сотрудники энергорайонов тепловых сетей выполняют ежегодно в плановом порядке в рамках производственной программы ремонтов. Обновление изоляции позволяет обеспечить эффективную эксплуатацию трубопроводов зимой.

За 9 месяцев 2019 года компания обновила изоляционный слой на 9 км сетей во всех районах областного центра. Например, на ул. им. 51-й Гвардейской Дивизии в Дзержинском районе рабочие энергорайона №4 одели в новое теплозащитное покрытие 40 метров теплосети, еще на 40 метрах труб изоляцию обновили на ул. Савкина. Как показывает практика, отсутствие изоляции на трубах связано с действиями недобросовестных жителей, которые намеренно портят изоляционный слой. При этом в том же Дзержинском районе неоднократно фиксировались факты, когда изоляцию срывали бездомные, чтобы в морозы использовать «голые» трубы для собственного обогрева.

Со своей стороны «Концессии теплоснабжения» заинтересованы в том, чтобы инженерные коммуникации, подающие тепло потребителям, и работали надежно, и выглядели эстетично. Однако все усилия компании по восстановлению тепловой изоляции будут тщетными, если не прививать горожанам культуру бережного отношения к городскому имуществу. Тем не менее ресурсоснабжающая организация благодарит неравнодушных волгоградцев, которые сигнализируют о трубах с поврежденным теплозащитным покрытием. Если сразу привести объект в порядок не получается, его вносят в ежегодный план работ.

Напомним, возможные потери на сетях из-за отсутствия изоляции на оплате горожан за тепловую энергию никак не сказываются. В отопительный сезон жители платят только за то тепло, которое пришло в дом, – по показаниям общедомового счетчика или же исходя из установленных комитетом тарифного регулирования Волгоградской области нормативов потребления. Расходы, связанные с потерями теплоносителя на трубопроводах, несет ресурсоснабжающая организация.