В 2019 году «Концессии теплоснабжения» подключили к централизованной системе подачи тепла 6 объектов, в том числе 3 многоквартирных дома в Тракторозаводском и Центральном районах. Для присоединения жилых зданий построили порядка 400 метров трубопроводов.

«Концессии теплоснабжения» ведут плановую работу по технологическому присоединению новостроек к системе централизованного отопления. Это позволяет обеспечивать здания тепловой энергией в осенне-зимний период.

В 2019 году компания подключила к теплосетям 6 новых зданий. Три из них – жилые дома на ул. им. Кастерина, 5г, на ул. Гидростроителей, 6 в Тракторозаводском районе, а также дом №2 в комплексе жилой застройки на ул. Бакинской в Центральном районе. Для подключения объектов «Концессии теплоснабжения» смонтировали порядка 400 метров (в однотрубном исчислении) сетей различного диаметра: 80, 100 и 600 мм.

В прошлом году «Концессии теплоснабжения» также присоединили к системе централизованной подачи тепла многоквартирные дома. Среди них: дом на б-ре 30-летия Победы, 19б и ЖК «Георгиевский» на ул. Маршала Жукова, 110 в Дзержинском районе, жилые здания на ул. Пролетарской, 49а в Красноармейском, на ул. Гидростроителей, 10 в Тракторозаводском районе.

Сети для подключения новых потребителей «Концессии теплоснабжения» строят также в рамках масштабной инвестиционной программы. Таким образом подачу тепла обеспечили, в том числе, в центр досуга и культуры «Родина», а также в музей «Россия. Моя история».

Всего за время своей работы компания подключила к тепловым сетям 90 объектов капитального строительства.