Жителям трёх районов Волгограда будет временно приостановлена поставка газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связано с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Газ будет отключен 25 сентября потребителям Дзержинского, Ворошиловского и Советского районов г.Волгограда, проживающим по следующим адресам:

25 сентября с 6:00 до 24:00 – Дзержинский район:

Бульвар 30-летия Победы, 6, 16, 17А, 17Б, 17Д, чётн.18-28, 29, 29А, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 56, 60, 60А, 64, 66, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88;

ул.Землячки, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 62А, 64, 66, 66А, 68;

ул.8ой Воздушной Армии, 9А, 14, 14А, 15А, 19, 20, 24, 26, 29, 30-35, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 47А, 47Б, 48, 52, 54, 66;

ул.К.Симонова, 18, 19А, 19Б, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, чётн.32-40;

ул.Космонавтов, 17, 19, 19/2, 23, 27, 34, 36, 36А, 37, 39, 39А, 45, 45А, 47;

ул.им.И.В.Морозова, 3, 5, 7, 94;

ул.Московская, 3, 4Б, 5, 6А, 7, 9Д, 14, нечёт.11-23, нечёт.27-35;

ул.Качинцев, 38А, 53, 55, 57, 57Б, 67, 71, 71А, 74Б, 75, 75А, 75Б, 76Б, 78, 80Б, 80Д, 82, 82Б, 84, 84Б, 86Б, 90, 92, 92А, 92Б, 92Г, 92Д, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96, 98, 100, 100А, 108, 110, 112, 114, 120, 122, 124;

ул.Новодвинская, чётн.24-38, чётн.42-54;

пр.Жукова, 98/1-98/15, 102/1-102/43, 106, 112;

ул.Новосокольническая, 2-7, 9А, нечёт.9-23, 13А, 21А, 55;

ул.Качинцев-Демьянова, 5;

ул.Тищенко, 27, 31, 33, 35;

ул.Смоленская, 24(1), 24(3), 28;

ул.Демьянова, 11, 20, 26;

ул.Артекская, 16А, 17, 18;

ул.Тукая, 1, 3А, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 19А;

ул.Мемельская, 6, 8;

ул.Преображенская, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21;

ул.Демьянова-Преображенская, 1;

ул.Мартовская, 2-5, чётн.8-16;

ул.Закарпатская, 1, 1А, нечёт.9-27;

ул.Великолукская, 1, 1А, 2-23, 25, 26, 28-32, 34, 35, 38, 38А, 39, 40, 42;

ул.Мариновская, 1-4, 6-43;

ул.Береславская, 1-16, 11А, 18-42, б, 44;

ул.Водораздельная, 1А, 1-4, 6, 7А, 8-37, 17А, 39, 40, 42, 44;

пер.Новоустюжский, 1, 3-7, 9, 11-15, 18, 18А;

ул.Шекснинская, 34, 34А, 38, 40, 46, чётн.58-68, 81А, нечёт.79-103, 103А;

пр.Дорожников, 44;

ул.Пятиизбянская, 21, 23.

25 сентября с 00:00 до 21:00 – Ворошиловский, Советский районы:

Ворошиловский район:

ТОС «Новая Садовая»:

ул.Рублева, 32, 36а, 36б, 39, 46, 50, 53, 54, 55, 57, 63;

ул.Сходненская, 20, 22, 25, 29, 31, 33;

ул.Вишневского, 4, 6, 9, 12, 13;

ул.Северодвинская, 9;

ул.Тарханская, 21;

ул.Нижневартовская, 12, 16;

ул.Благовещенская, 24;

ул.Каргапольская, 7, 9;

ст.Садовая , уч-к №35:

ул.Северодвинская, 19, нечёт.29-41, 42, 49;

ул.Благовещенская, чётн.4-12, 18, 29, 31, 35, чётн.36-44;

п.Севернее 5-го уч-ка ВПЭЛС:

ул.Сердобская, 3, 7, 11, 16, 19, 20, 22-28, 30, 32;

ул.Дружбы, 27, 36;

ул.Солдатская, чётн. 22-30, 25, 33-36, 38;

ул.Актюбинская, 1, 14, 17, 21, 23, 24, 27, 30, 37, 40, 42, 43, 44, 48, 50;

ул.Солнечная, 19, 23, 26, 27, 35, 39, 43, 45;

кв-л.4, 29;

ул.Светлоградская, 38, 38а, 40.

Советский район:

ул.Платоновая, чётн.4-52, 13, 15;

ул.Ивовая, нечёт.1-11, чётн.10-16, 17-35, 37, 39;

ул.Пасленовая, 1, 3

ул.Тисовая, 6, 4

с.Песчанка

ул.Мушкетова, 1а, 2а, 6, 7, 9, 10, 23, 26-30, 32, 33, 35, 39, 42, 43, 51, 54, 57, 58, 59, 61, 62а, 64а, 66, 67, 69, 69а, 70, 77, 79, 81, 83, 87;

ул.Фомина, 5, 7, 8а;

ул.Транспортная, 3, 4, 6;

ул.Портовская, 1, 2, 3, 5а, 5б, 6, 7а;

ул.Станционная, 6кв.3, 8кв.1, 9кв.2;

ул.Колхозная, 5, 8, 9, 12;

ул.ЛЗС, 2, 2/1, 4, 7, 8, 11, 18, 20;

ул.Палиашвили, 1, 5, 8, 13, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 43, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 71, 73, 78, 81, 84, 87, 88, 88а, 93-97, 95а, 99, 100, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 114, 117, 119, 123, 125, 132, 132а, 133а, 136, 137, 141, 143-146, 167, 187;

ул.Школьная, 1, 2, 4, 10;

ул.Совхозная, 2г, 3, 6;

ул.Абоянская, 2;

ул.Кирова, 2-5, 3а;

ул.Песчанная, 1г, 4, 5, 7а, 12, 16, 17;

ул.Новостройка, 1г, 2кв2, 3кв1, 3кв2, 5б, 5кв2, 6кв2, 7а , 7 кв1, 8кв1, 8кв2, 9кв1, 9кв2, 11кв1, 11кв2, 12, 12 кв.2, 13кв.1, 13кв2, 14 кв1, 14кв.2, 16 кв1, 16кв2, 17кв1, 17кв2, 18кв1, 18кв2, 19кв1, 19кв2, 20кв2, 21кв3, 23кв1, 23кв2, 24кв1, 24кв3, 25кв1, 27кв3, 28, 30, 32, 34;

ул.Ольховская, 3, 7, 9, 14, 17;

п.М.Горького

ул.Воронежская, 5, 9, 12, 12(1), 12(2), 14, 14/1а, 14/1б, 16а, 16/1,

16/9, 18/8, 20/1, 21-32, 22/1, 24/1, 26/1, 29а, 34-37, 38а, 38б, 39, 40, 41, 41а, 42;

ул.Кольцо(Казачья), 2а, 3, 5, 6;

ул.Лихая, 1а, 1б, чётн.2-10, 3, 4а, 8/8, 9, 12а, 13б, 14а, 16г, 31а, 39а;

ул.Бассаргинская, нечёт.1-17, 6, 8, 16, 19б, 21а, 21-28, 25а, 30, 32, 34, 43, 45;

ул.Казачья, 1/1, 1/2, 9, 12;

пер.Донской, 1;

ул.Донская, 3, 5, 11, 13а, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 31;

пер.Березовый, 2, 3, 4, 16а;

ул.Буденного, нечёт.1-9, 2, 4, 6, 6а, 12, нечёт.13-23;

ул.Восточная, 1, 3, 5, 7, 11, 13, нечёт.17-23, 23а;

ул.Путейская, 2, 8, 10;

пер.Путейский, 3, 3а, 5а, 6, 7, 9, 15, 19;

ул.Терешковой, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1И, 1/3, 1/4, 3М, 4-12, 14, 17-22, чётн.24-40, 26А, 38/1, 54;

ул.Крутенькая, 2/2А, 2/6А, 2/8А, 4, 8;

ул.Курочкина, 1, 1/1, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/13, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/8, 2/10, 4-7, 8А, 9, 11, 12/1, 16, 16А, 17А, 17Б, чётн.18-30, 21, 30А, 31/1, 32, 40, 43, 46, 50, 51, 53, 60, 63, 66, 70, 76;

ул.Сорочинская, 1, 2, 3, 9, 35, 36Б;

ул.Волгоградская, 1/1-1/9, нечёт.1-9, 8, 10, 12/1, 12/2, 14/1, 16, 18/1, 18/2, 24, 26, 34, 36А, чётн.40-48, чётн.60-66, 72, 76, чётн.80-86, 90, 92, 92А, 96, чётн.100-114, чётн.118-164, 134А;

пер.Волгоградский, 1-5, 6А, 7, 8, 10-13, 11/1, 15, 16, 18;

ул.Садовая, 1, 4-8, 10, 11, 13-16, 14А, 19-22;

ул.Мичурина, 4-7, 9, 10, 12-15, 18, 20, 22, 23, 25, чётн.26-36, 34А;

ул.Первомайская, 1, 3-5, 3А, 3кв.6, 3кв.4, 5Акв.1, 5Акв.2, 5Акв.5, 7-10, 12, 14, 15, 21, 23-25, 27, 28А, 28кв.3, чётн.28-34;

ул.Захарова , 5, 7, 9, 13, 14, 15;

ул.Хмелева, 6-10, 12, 13, 14;

ул.Комсомольская, 1, 1а, чётн.2-14, 18, чётн.22-30, 28А;

ул.М.Горького, 1-11, 2А, 2Г, 2Д, 2К, нечёт.13-27, 19А, 19Б, 19Д;

ул.Крымская, 2-5, 7, 8, 10-13, 15, 19, 21, 22, 23, 25-31, 33, 34, 36, 37, 39-43, 40А, 46-50, 50Б, 53, чётн.56-64, 65, 67, 74-80, 84, 87, 87А, 88, 89, 91, 91А, 92, 94, 95, 96, 99-102, 104, 105;

ул.Лесная, чётн.6-16, 10А, 12А;

ул.Октябрьская, 1, чётн.2-8, 7, 15;

ул.Степная, 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 9, 14, 14Б, 16, 18, 18А, 18Б, 18Г, 19, 20, 26, 28, 30-38;

ул.Голубятникова, 2, 3, 3А, 4А, 5, 6, 7, 10-13, 17, 19, 21;

ул.Слепцова, 1, 3-6;

ул.Молодежная, 9, 13;

ул.Деповская, 3-10, 12;

п.Центральный

ул.Спасская, 3, 8, 11, 12, 14, 15, 17;

ул.Херсонская, 9, 14;

ул.Георгиевская, 1;

ул.Новопреображенская, 7, 9, 18, 22, 29а, 35, 36, 39, 41, 43, чётн.48-58, 51;

ул.Старовознесенская, 6, 12, 22, 29, 33, 43, 51, 53, 77;

ул.Бульвар Сиреневый, 2, 4, 4а, 7, 10, 14, 19А, 20, 22, 27-30, 34, 38, 40, 45А, 48, 54, чётн.60-68, 146;

ул.Дунайская, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 11А, 11Б, 14, 19, 20, 21, 24Б, 24Г, 28, 30, нечёт.33-41, 36, 38А, 40, 46, 48, 50, 55, 57-60, 62, 63, 67, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 91, 93, 97, 102, 106-109, 111, 117, 120, 122, 124, 127, 130, 131, 132, 132А, 134, 135, 136, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 152, 155, 160, 166, 168, 170;

ул.Средневолжская, 6А, 6Д, 6К, 6Л, 8, 12, 16, 22, 24, 32, 32Б, 32Г;

пер.Виноградный, 2, 3, 8А, 15;

ул.Княгинская, 9, 15, 25, 271;

ул.Ежовская, 4, 5, 7, 7А, 10А, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 35, 39, 41, 43А, 47, 48, 52, 55;

ул.Виноградная, 4, 10, 12, 19, 21, 23, 31, 37, 39, 41;

ул.Венская, 8, 10, 14, 15, 19, 24, 26, 26А, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 43;

ул.Иверская, 13, 13А, 21, 29, 31, 32, 35, 43, 45, 46, 47, 51, 55, 58, 60;

ул.Мариинская, 1, 10, 13, 15, 18, 22, 26, 29, 31, 32, 37, 39, 43, 47, 49, 53, 54, 56, 61, 63, 69, 71, 74, 79, 81, 85, 87, 90, 93, 125, 136.

п.Центральный-2

ул.Степная, 33, 35-38.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Дзержинского района),

96-91-73, 96-91-74 (абонентский отдел Ворошиловского и Советского районов),

93-11-91 (справочная служба).