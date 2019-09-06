ТРЦ «Акварель» приглашает всех желающих взглянуть на показательные выступления самбистов, которое будет проходить 14 сентября с 15:00 до 16:30. В этот день Волгоградские самбисты под руководством многократного чемпиона СССР и мира по самбо, призера кубка и спартакиады народов СССР по данному виду спорта, мастера спорта международного класса по самбо Мухамметмурата Аннадурдыевича Халлыева прямо в зале ТРЦ «Акварель» покажут всю красоту отечественного, олимпийского вида спорта самбо – самозащиты без оружия.

Во время мероприятия зрители увидеят акробатические номера, имитация нападения на улице, броски, подсечки, захваты, мельницы и другие эффектные приемы самбо. Программа выступлений весьма солидна и включает в себя также показательные выступления в костюмах народов бывшего СССР. Борьба самбо, которой в 2018 году исполнилось 80 лет, вобрала в себя лучшие техники: Армянской, Тувинской, Грузинской, Молдавской, Дагестанской, Азербайджанской, Татарской, Башкирской национальной борьбы, а так же элементы японского дзюдо.

Вход на мероприятие свободный.