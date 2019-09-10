Жителям Тракторозаводского района будет временно отключена поставка газа. По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение связано с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Газ будет отключен 18 сентября с 6:00 до 20:00 потребителям проживающим по следующим адресам:

ул.Героев Тулы, 1Б, нечёт. 11-17, 16, 16А, 6/1917, 162, 164, 180, 198, 286, 288, 236, 228, 226, 170, 104, 150, 100, 90, 90А, 94, 94А, 96, 136, 142, 252, 246, 280, 268, 93/135, 93/1314, 93/1357, 93/1022, 93/921, 93/1010, 144, 93/106, 93/98, 93/815, 93/910, 93/34, 93/1352, 93/123, 151, (СНТ «Строитель»), 21Б;

ул.Латошинская, 1А(4), 3, 4А, 4А(22Д), 5, 8А, чётн.8-18, 11, 12, 14Д, 14Ж, 14К, 14Л, 14М, 14Н, 14Р, 14С, нечёт.15-29, 16, 18А, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30А, 30Б, 30Г, 30Д, 30Л, 31, 31/1(22), 31/2, 32Б, 32Д, 32И, 32К, 34Б, 34Г(5), 38Г, 38К, 37Б, 36Б(Б), 36Д, нечёт.37-49, 38, 40, 40А, 40Б, 40Г, 40Д(18), 40К, 42, 42Б, 42Г(16), 42Д, 44Д, 44К, 44Л, 46, 46А, 46Г, 48А, 48Г, 48Д, 48К, 50/271, 52А, 54(23), 60(21), 64А, 66А, 68, 84, 88, 90, 90А, 98, 100, 104, 106, 116, 124, 136;

ул.Грушовая, 360;

ул.Латошинка, 1(24), 2(22А);

ул.Прибрежная, 4;

ул.Радужная, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24;

ул.Тополиная, 2, 5, 7-9, 12-17, 21-24, 26-31, 35, 37, 39, 43, 45;

ул.Прохладная, 9, 11, 13;

ул.Брусничная, 11А, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32-38, нечёт.41-53, 57, 61, 65, 67, 67Б, 69, 71, 73, 75;

пер.Короткий, 1-4, 6-10;

ул.Клубничная, нечётн.1-21;

СНТ «Север», 27, 28;

СНТ «Мичуринец-7», кв.27д.32, кв.19д.9, 7;кв.14д.8;кв.15д.6;кв.1д.11, 14, 17, 18;

пер.Ключевой, 4, 6, 10, 14;

ул.Колумба, чётн.2-12, 5, 5А, 5Б, 7, 14, 15;

ул.Бардина, 1-5, 2А, 6А, 7-12, 14, 15, 17, 17А, 19, 28;

ул.Островская, 30, 32;

ул.Героев Шипки, 1, 1А, 3, 7, 9, 15, 17, нечёт.21-31.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района),

93-11-91 (справочная служба).