В Среднеахтубинском районе строительство двух водопропускных сооружений подходит к завершению. Объекты возводятся недалеко от хутора Чапаевец, они позволят улучшить заполняемость ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы в паводковый период, повысить водообеспеченность местного населения.

Строительство ведется не только возле хутора Чапаевец, но и в других местах. Всего в этом году на территории поймы начаты работы по строительству девяти водопропускных сооружений на ериках и протоках возле хуторов Закутский, Чапаевец, Невидимка и Сахарный. Сдача в эксплуатацию планируется уже в декабре.

Новые современные водопропускные сооружения будут важными элементами единой системы, действие которой направлено на сохранение воды после прохождения весеннего половодья. Центральным объектом станет комплекс ГТС на Ахтубе — реализация масштабного губернаторского проекта позволит в корне изменить ситуацию с обводнением территории уникального природного парка для поддержания экологического баланса, обеспечения водой местных жителей. Напомним, что этот по-настоящему проект XXI века поддержан Президентом РФ — сейчас уже прорабатываются различные варианты технических решений и территориального расположения будущего объекта.

Параллельно со строительством водовыпусков продолжается расчистка ериков и озер — на системном уровне этой работой занимаются с 2014 года.

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