Навесы, шезлонги, уютные лавочки, пешеходные дорожки и прекрасный вид на Волгу. Теперь все это можно наблюдать на обновленной территории возле памятника «Гаситель». Второй этап благоустройства почти завершен.

За время работ на территории установили скамейки, навесы и парковые шезлонги, смонтировали систему видеонаблюдения, отремонтировали спуски, установили светодиодные лампы и прожекторы для подсветки объекта культурного наследия, началась высадка деревьев, на очереди — укладка газона. Работы ещё не завершены. В ближайшее время тут оборудуют велостоянки и питьевые фонтанчики. А в 2020 году приступят к третьему этапу: он предусматривает создание спортплощадки с тренажерами и травмобезопасным резиновым покрытием. Также обновят сам «Гаситель» — специалисты восстановят памятник, парапет с бетонной чашей и опорами, стелу с якорем.

Напомним, памятник речникам был установлен на берегу Волги в 1974 году. Территория, прилегающая к «Гасителю», никогда не видела работ по благоустройству такого масштаба. Преображение этого участка набережной началось в 2018 году благодаря участию региона в программе «Формирование комфортной городской среды» — сегодня работы продолжаются по одноименному приоритетному региональному проекту в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Кстати, подробности об этом и других интересных местах нашего города можно почитать и не только на «Без кофе»