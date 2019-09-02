Аграрии региона приступили к осенней посевной кампании. Работы стартовали во всех райнах области. По состоянию на 30 августа более 160 тысяч гектаров занимают озимые культуры — это порядка 10% от плановых показателей.

По информации комитета сельского хозяйства, сев начался на территории всех муниципальных районов области. Озимые культуры, прежде всего, пшеница, уже размещены на площади более 160 тысяч гектаров. В целом под урожай будущего года планируют занять около 1,6 миллиона гектаров — на уровне среднегодовых значений.

Для организации осенней посевной кампании в муниципальных районах проведена большая работа по подготовке семенного материала. Хозяйства обеспечены исправной техникой и необходимым количеством ГСМ. Кроме того, сформирован запас удобрений, их приобретение продолжается

В то же время продолжается уборка зерновых: на сегодняшний день обработано 92% площадей, намолот превысил четыре миллиона тонн, средняя урожайность составила почти 21 центнер с гектара. На объемы, как и в прошлом году, повлияли сложные погодные условия. Однако важно отметить, что задача по обеспечению продовольственной безопасности выполнена — целевой показатель, установленный соглашением с Минсельхозом России, превышен. Н