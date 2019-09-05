С 7 по 14 сентября Волгоград будет принимать участников всероссийского финала футбольного турнира «Кожаный мяч» среди ребят 14-15 лет. Участниками соревнований станут 1,3 тысячи юных футболистов из 72 команд, 69 регионов страны.

По данным регионального комитета физической культуры и спорта, матчи в рамках турнира будут проходить на шести футбольных полях в Волгограде и Волжском. В том числе игры состоятся на площадке полностью обновленного волгоградского стадиона «Зенит», а также на волжском стадионе имени Логинова, который станет ядром нового спортивного кластера региона — такую задачу губернатор Андрей Бочаров поставил в ходе рабочей поездки на объект.

Волгоградскую область в турнире представят три команды, в том числе «Витязь» из Михайловки — победитель регионального этапа. Открытие соревнований состоится 7 сентября на Мамаевом кургане. Планируется, что участие в спортивном празднике примет легенда отечественного футбола, первый вице-президент РФС, президент всероссийских соревнований «Кожаный мяч» Никита Симонян.