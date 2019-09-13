В эти выходные желающие смогут посетить ещё один фестиваль, который становится с каждым годом популярней. В этот раз гостей ждут 14 сентября на центральной площади рабочего поселка Средняя Ахтуба будет проходить фестиваль «Ахтубинский помидор» в рамках областного творческого проекта национальных культур, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Смотр-конкурс соберёт более ста участников из 16 муниципальных образований Волгоградской области.

Начнётся фестиваль «Ахтубинский помидор» в 10:30 с костюмированного шествия делегаций сельских поселений Среднеахтубинского района, гостей и участников праздника. В рамках праздника пройдёт областной смотр-конкурс гармонистов, частушечников и плясунов «Играй гармонь, звени частушка!». На главной сцене выступят гармонисты, частушечники, плясуны, ансамбли и индивидуальные исполнители на народных музыкальных инструментах. Оценивать исполнительское мастерство конкурсантов будет компетентное жюри.

В течение всего праздничного дня в центральном парке будут работать конкурсные интерактивные площадки «Страна Помидория», где будут представлены галерея рисунков и фотоснимков «Мой край – помидорный рай!», выставка огородных пугал «Огородный хозяин», конкурс овощей «Ахтубинский гигант», выставка-продажа «Самоцветы Поволжья» с участием 70 мастеров декоративно-прикладного искусства из муниципальных районов Волгоградской области.

Все желающие смогут посетить национальные подворья поселений Среднеахтубинского района, продегустировать томатные шедевры от местных кулинаров, приобрести овощи и фрукты от сельхозпроизводителей на ярмарке-продаже «Кладовая района».

Вечером праздник продолжит развлекательная программа с участием кавер-группы «Atika», эстрадных исполнителей, экстрим-шоу «Джаст-нэйм» (Волгоград), а завершится фестиваль «Ахтубинский помидор» праздничным фейерверком.