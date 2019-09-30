На полях региона продолжаются работы по сбору овощных культур. К сегодняшнему дню было собрано свыше 360 тысяч тонн овощей. Большую часть урожая — порядка 330 тысяч тонн — составила продукция, выращенная в открытом грунте. Также в регионе убрано более 21 тысячи тонн картофеля и 63 тысяч тонн бахчевых. Сбор поздних культур продолжается.

В промышленных объемах в регионе выращивают лук, морковь, томаты, бахчевые культуры. Основное производство сконцентрировано в пяти муниципальных образованиях.

Так, более 50% овощеводческой продукции собирают в Городищенском районе, в Среднеахтубинском — порядка 13%, Светлоярском — 7%, Ленинском и Быковском — по 4%. Овощеводство развивается и в других муниципалитетах, чему способствует реализация проектов по созданию орошаемых участков. Мелиорация и рост производства сельхозпродукции дали серьезный импульс для наращивания экспортного потенциала, увеличения объемов переработки. На сегодня не менее половины всех выращенных в Волгоградской области овощей перерабатывается на ее территории.