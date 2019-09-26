В начале октября в регине будут проходить уже традиционные Дни памяти Василия Макаровича Шукшина. 2 и 3 октября в Волгограде и станице Клетской Волгоградской области вспомнят блистательного кинорежиссёра, сценариста, писателя и актёра, человека уникального обаяния. Для участия в мероприятиях в регион приедет заслуженная артистка РФ Светлана Тома.

Каждый год в первых числах октября известные кинематографисты приезжают на территорию Волгоградской области отдать дань памяти выдающемуся человеку — Василию Шукшину. В этом году принять участие в мероприятиях приглашена советская, молдавская и российская актриса театра и кино заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Тома.

2 октября всех поклонников Шукшина приглашает станица Клетская Волгоградской области. Неподалёку от станицы, среди меловых гор, есть утёс, необычное и поразительное место. На нём часто любил сидеть в одиночестве Василий Шукшин о время съёмок. 2 октября в 16:00 в часовенке на утёсе состоится поминальная лития, где жители станицы и гости почтят память Василия Макаровича. Вечером этого же дня в центре досуга и народного творчества «Карагод» пройдёт творческий вечер, посвящённый жизни и произведениям Василия Шукшина с участием творческих коллективов и гостьей вечера Светланой Тома. Начало в 18:00.

3 октября Дни памяти Шукшина продолжатся в библиотеке №24 им. В.М. Шукшина г. Волгограда, где по сложившейся традиции состоятся Шукшинские чтения с участием известной актрисы Светланой Тома. Начало в 15:00. Справки по телефону 8 (8442) 39-10-09.