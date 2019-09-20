На территории волгоградского региона вновь продлен режим ограничения пребывания граждан в лесах, а также въезд в них транспортных средств. Поводом к принятию такого решения стало усиление ветра, которое в случае возникновения возгораний способствует быстрому распространению огня, и несколько фактов ландшафтных пожаров, зафиксированных в последние дни. Ограничение действует до 10 октября.

Ограничение пребывания действует не на всей территории лесного фонда, а на некоторых участках. Информация о них размещена на сайте Облкомприроды. Кроме того, на подъезде к этим участкам установлены шлагбаумы или предупредительные аншлаги. Инспекторским составом лесничеств совместно с сотрудниками правоохранительных органов и представителями казачества проводятся рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения действующего ограничения, а также правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Кроме того, инспекторами комитета и лесничеств региона проводится профилактическая просветительская работа – население информируется о правилах поведения в лесу и мерах противопожарной безопасности.