Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает налаживать качественную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградском регионе.

В начале месяца новые евробаки объемом 1,1 м3 доставлены в несколько районов Волгоградской области. Комплектация контейнерного парка осуществляется в Михайловком, Палласовском, Новониколаевском и Новоаннинском районах.

Первый этап работ закончен в Новониколаевском районе. На территории района поставлено 350 современных емкостей для накопления ТКО. В Михайловской районе установлено более 850 новых баков объемом 1,1 м3. В остальных районах деятельность по размещению контейнеров планируется завершить до первой половины октября.

Новые баки соответствуют европейскому качеству и экологическим требованиям. По окончанию срока эксплуатации, евробаки можно отправить на переработку.

Ранее региональным оператором были расставлены баки в Быковском, Кумылженском и Алексеевском районах. Маршруты движения и пункты остановки спецтехники для вывоза ТКО будут сформированы по окончанию работ.

Напомним, деятельность по обустройству и созданию площадок для накопления отходов находится в полномочиях органов местного самоуправления. Деятельность регоператора является полностью регулируемой соответствующим законодательством и нормативными актами. Региональный оператор осуществляет сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, а также реализовывает безопасную обработку отходов.