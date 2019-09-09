В природном парке «Эльтонский» прошел субботник, во время которого сотрудники природного парка и местные жители навели порядок на прибрежных территориях. Мероприятие проходило в рамках регионального проекта «Чистые берега» и всероссийской акции «Вода России».

Экологи совместно с работниками Эльтонской поселковой администрации организовали уборку мусора вдоль берегов двух пресноводных водоемов. К активистам присоединились и рыбаки — пруды Чапаевский и Паничкин являются популярными местами для тех, кто любит посидеть с удочкой у воды. Все вместе они собрали всего 4 мешка отходов, в основном, пластиковых и стеклянных бутылок.

Добавим, наведение порядка на территории парка будет продолжено. Следующим объектом уборки станет озеро Эльтон и прилегающая к водоему территория — прибрежная полоса шириной не менее полутора километров.