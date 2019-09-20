В Красноармейском районе продолжается благоустройство парка «Юбилейный». На территории парка начались отделочные работы на крытых беседках-перголах, а также подготовка площадок под монтаж игрового и спортивных комплексов. Последним этапом благоустройства станет высадка порядка 370 деревьев от 1,5 до 2 метров и несколько тысяч кустарников, которая начнется после завершения основных работ.

Ранее специалисты восстановили тротуарное покрытие на аллеях, переложив порядка 1,5 тысячи квадратных метров брусчатки. В настоящий момент они завершают оформлять дорожки из гравия, которые ведут к каждой из 10 беседок – уже уложено 87% такого покрытия.

Помимо наполнения парка местами для отдыха еще одним этапом благоустройства «Юбилейного» в этом году станет озеленение территории. Согласно разработанному дендроплану здесь предусмотрена высадка в основном ценных пород деревьев и кустарников, в том числе каштана, клена, церсиса, дуба, биоты. Особенностью зеленой зоны станет живая изгородь из кустов бирючины в виде лабиринта. Большинство саженцев будут доставлены из МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда». Все растения, выращиваемые на базе муниципального учреждения, подобраны с учетом почвенно-климатических условий города, что позволяет растениям легко адаптироваться после высадки.

Следить за обеспечением порядка на территории специалисты будут при помощи 36 современных камер наружного видеонаблюдения – сегодня подрядная организация монтирует оборудование и готовит его к подключению.