В Тракторозаводском районе завершаются работы по обновлению главной площади парка Аттракционов. В рамках второй очереди специалисты построили стационарную сцену, установили уличные фонари, камеры наружного видеонаблюдения и сейчас заканчивают работы по обновлению тротуарного покрытия.

В парке Аттракционов взамен старой сцены, где проходят главные районные мероприятия и праздники, появилась современная эстрада площадью свыше 140 квадратных метров с несколькими входными группами и пандусом для маломобильных групп населения. Для освещения сцены рабочие смонтировали десять прожекторов и четыре светодиодных светильника. Украшать главную площадь будут цветочные клумбы: в ближайшее время агрономы завезут на территорию плодородный грунт и посадят цветы. Вдоль обновленной пешеходной территории подрядная организация установила уличные фонари и современные камеры видеонаблюдения.

Напомним, первую очередь парка Аттракционов городские власти привели в порядок в 2016 году: в северной части зеленой территории заменили тротуарное покрытие, смонтировали поливочный водопровод, установили фонари и садово-парковую мебель. Особое внимание специалисты уделили озеленению – за последние три года здесь высажены порядка 300 деревьев. Результаты последнего обследования растений показали, что все деревья находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в замене.