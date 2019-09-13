В эти выходные, площадка «Онлайн-парка Tele2» станет территорией проведения фестиваля уличного кино, в рамках которого волгоградцы смогут увидеть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров. Кинопоказы будут проходить 14-15 сентября на площадке «Онлайн-парка» на скорости 4G. Организатором выступает Волгоград – Tele2, любимый оператор мобильной связи, в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино.

Фестиваль уличного кино проходит в Волгограде впервые. По задумке организаторов молодое российское кино выходит из закрытых кинотеатров на улицы городов. Лозунг Всемирного фестиваля уличного кино звучит так: ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Проект борется с заблуждением, что короткий метр – это замысловатый арт-хаус, понятный лишь узкому кругу зрителей. Авторы фильмов делают ставку на захватывающий сюжет и талантливую актерскую игру.

Показ в Волгограде состоится в рамках «Онлайн-парка Tele2» – интерактивной площадки, которая с 5 сентября работает в Мемориальном парке. Помимо кино тут можно послушать лекции и мастер-классы, поиграть в квиз и просто поработать благодаря Wi-Fi от Tele2. За время работы «Онлайн-парка» его уже посетили более 2000 волгоградцев.

Фестиваль уличного кино состоится 14 августа в 18:00. Гостями виртуального кинотеатра от мобильного оператора могут стать все желающие. 15 августа пройдет показ фильмов внеконкурсной программы. Все ленты будут транслироваться при помощи высокоскоростного мобильного интернета 4G.

Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов. За пять лет проект успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. В прошлом году он собрал более миллиона зрителей из 67 стран мира и завоевал статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны. В этом году фестиваль проходит с 12 июня по 28 сентября в 1100 городов по всему миру. Зрители принимают участие в голосовании за лучший фильм. По традиции, в городах проведения фестиваля можно проголосовать за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы определяют народного фаворита, замеряя уровень света.

Подробное расписание работы «Онлайн-парка Tele2» можно найти на сайте park.tele2.ru. А ещё посетители делятся своими впечатлениями в социальных сетях под хеш тегами: #Tele2 #Другиеправила #ПаркTele2