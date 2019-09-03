Волгоградцев приглашают на открытие выставки работ волгоградского художника Виктора Лосева из частной коллекции Геннадия Фёдорова, которые ранее не экспонировались. Выставка откроется 5 сентября в 17:00 в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова

После трагической гибели примерно 300 полотен Виктор Лосев стал писать в большей степени миниатюры. Согласно легенде, он дарил жителям Волгограда свои работы, ибо считал, что так произведения будут в сохранности. И это действительно так, во многих домах города Волгограда есть картины художника. В коллекции Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова находится более 60 работ художника. Экспонирование работ из частной коллекции представляет особый интерес, так как позволяет более полно представить творчество этого так любимого жителями города художника.

Лирический пейзаж занимает особое место в творчестве художника. В своих работах Виктор Лосев воплотил главные идеи импрессионизма. Его произведения основаны не на повседневной повествовательности, они наполнены искренним восторгом от увиденного, восхищением красотой природы родного края. Они жизнерадостны, эмоциональны.