На этой неделе волгоградцев приглашают послушать редкие народные инструменты, которые прозвучат в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова в рамках программы «Музыкальные четверги». 26 сентября гостей ждут на фольклорный концерт образцового ансамбля русской народной песни «Родные напевы». На концерте прозвучат такие редкие, уникальные инструменты, как гусли, жалейки, свирели, кроме того будут представлены разнообразные народные ударные инструменты. Начало в 18:00.

Образцовый ансамбль русской народной песни «Родные напевы» существует более 30 лет на базе детской академии искусств («Детская школа искусств № 4»). Музыканты работают в жанре сценического фольклора, бережно храня храня традиции русской и казачьей культуры. Артисты коллектива замечательно поют, танцуют и виртуозно владеют редкими русскими народными инструментами.

Творчество коллектива признано на международном уровне. Ансамбль является лауреатом многих фестивалей и конкурсов: Международный фестиваль «Фольклор без границ» (Чехия), Международный конкурс «Неаполитанские встречи» (Италия), Международный конкурс фольклора (Турция). Также они являются победителями конкурса Всероссийского хорового общества (Москва).

На концерте «Родных напевов» 26 сентября прозвучат обработки русских народных песен. Программа будет интересна как детской, так и взрослой аудитории. Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону 8(8442)24-16-79.