Молодежь Краснооктябрьского района приглашают на районную акцию «Я выбираю спорт», которая будет проходить на базе школ № 32, № 95, № 35, а также в подростково-молодежных клубах МУ «Ровесник». Акция направлена на массовое привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям спортом.

Как сообщают в комитете молодежной политики и туризма, в рамках акции специалисты подростково-молодежных клубов и волонтеры МУ «Ровесник» проведут ряд интерактивных спортивных площадок. Учащиеся школ смогут попробовать себя в спортивных танцах, легкой и тяжелой атлетике, туризме, строевой подготовке и других спортивных направлениях. Во время акции участники будут проинформированы о деятельности подростково-молодежных клубов Краснооктябрьского района, а также смогут записаться в спортивные секции и молодежные объединения.

Акция будет проходить 25 сентября.

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