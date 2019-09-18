В скором времени в Красноармейском районе начнется строительство школы на тысячу мест. По результатам конкурсного отбора Минпросвещения России Волгоградская область получит субсидию из федерального бюджета на её строительство.

По сообщению облстроя, новое общеобразовательное учреждение предполагается расположить на улице 2-й Штурманской. По примеру уже реализованных проектов «Долина знаний» и «Радуга успеха» в здании предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, оснащенный современным оборудованием пищеблок, профильные мастерские и лаборатории. Пространство адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.

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