Благоустройством территории возле памятника — танк Т-34 в Красноармейском районе займется «Волгоградсервис». Подрядная организация приведет в порядок территорию по улицам Арсеньева и Гражданской, где расположен памятник. Планируется, что уже в текущем году тут обновят тротуарное покрытие, а также установят парковые фонари и диваны.

Танк Т-34 на постаменте установлен в честь подвигов рабочих судостроительного завода в годы Великой Отечественной войны. В 1942-м здесь выпускали комплектующие для фронта, бронекорпуса танков Т-34 для Сталинградского тракторного завода.

Как сообщает РИАЦ, подрядчику предстоит провести работы на прилегающей к памятнику территории площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров, заменить старое тротуарное покрытие на новое и смонтировать фонари на солнечных батареях. Помимо этого тут будут установлены флагштоки, ограждение, скамейки и урны. После планируется провести работы по монтажу системы автополива и озеленение.

Благоустройство у танка Т-34 выполнят по программе инициативного бюджетирования – за реконструкцию этого объекта волгоградцы проголосовали весной 2019 года. Проекты реализуются при финансовой поддержке регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников. Благодаря инициативе жителей Красноармейского района в программу вошел еще один проект — строительство скейт-парка на Севастопольской набережной. Здесь на площади 400 квадратных метров оборудуют спортивную площадку для занятий уличными видами спорта. Специалисты установят оборудование для выполнения трюков и систему освещения. Оба проекта должны быть реализованы до конца текущего года.