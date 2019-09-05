Всех любителей необычных и колоритных мероприятий приглашают посетить XV Фестиваль корейской культуры, организатором которого выступает Волгоградский корейский центр «Миринэ». Фестиваль будет проходить 28 сентября в ЦКЗ Волгоградской областной филармонии. Начало – в 14:30.

В рамках фестиваля гостей ждут на интерактивных площадках, где желающих научат писать имена по-корейски, готовить национальные блюда, угостят, предложат примерить ханбоки и поучаствовать в лотерее. И конечно не обойдется без концертной программы, которая начнется в 16:00.

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