Всех любителей необычных и колоритных мероприятий приглашают посетить XV Фестиваль корейской культуры, организатором которого выступает Волгоградский корейский центр «Миринэ». Фестиваль будет проходить 28 сентября в ЦКЗ Волгоградской областной филармонии. Начало – в 14:30.

В рамках фестиваля гостей ждут на интерактивных площадках, где желающих научат писать имена по-корейски, готовить национальные блюда, угостят, предложат примерить ханбоки и поучаствовать в лотерее. И конечно не обойдется без концертной программы, которая начнется в 16:00.