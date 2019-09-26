Жителей и гостей города приглашают в последние выходные сентября на праздник осени, который будет проходить в парке «Комсомольский сад». Гостей ждут 29 сентября на «Осенины».

По данным организаторов, в этот день в парке состоится закрытие летнего сезона мероприятий. В рамках мероприятия с 12:00 пришедшим предложат вспомнить всё, что было интересного в парке летом-2019.

Музыканты, поэты, танцоры — все, кто бывал летом на сцене Круглой площади — соберутся вновь, чтобы подарить волгоградцам своё творчество. Шахматисты устроят блиц-турнир, музыканты сыграют, певцы споют, поэты и писатели повторят «автограф-пати» (когда любой желающий сможет получить автограф у самого настоящего волгоградского поэта), эстрадники будут уступать место на сцене хору, а те, в свою очередь — танцевальной студии.

И праздновать это закрытие будут в формате «ОСЕНИН» — есть такой русский праздник. Осенины – это встреча осени. Пасекин день. Убирают пчёл, собирают лук. Земля готовится к белым утренникам. «Всякому лету аминь» — говорили в народе. На Осенины в парке можно будет поводить хороводы и ручеёк, послушать и посмотреть концерт, поучаствовать в мастер-классах, пройти квест, поиграть в «мафию» на «пеньках» и в «твистер» на восточной лужайке.

Расписание:

12:00 — сбор гостей, разжигание самоваров, хороводы, «ручеёк»;

12:30 — концерт лауреатов «Голоса Волгограда» (сцена);

13:00 — мастер-классы, квесты от «Созвездия Талантов» (зелёная сцена);

13:00 — 15:00 — блиц-турнир по шахматам (кинолужайка);

13:45 — создание самого длинного хоровода (круглая площадь);

14:00 — концерт «Созвездия Талантов» (руководитель Лариса Камышева);

14:45 — создание самого длинного «ручейка» (круглая площадь);

15:00 — выступления «Академии Талантов» (руководитель Эльвира Сытина);

16:00 — автограф-пати волгоградских поэтов (круглая площадь);

17:00 до 19:00 — кавер-группа «Сделай Громче!» (сцена).

Весь день — чай из дровяного самовара, хороводы, игры в «Мафию», «Твистер», «Дженгу», печеньки, песни, пляски, смех, веселье. Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.