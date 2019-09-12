Мероприятия, посвященные 430-летию со дня основания Волгограда, ещё не завершились. И одно из них пройдет уже в эти выходные в Волгоградской областной детской библиотеке. 15 сентября детей ждут на праздник «Я в этом городе живу, я этот город знаю!».

По данным комитета культуры Волгоградской области, читатели библиотеки станут участниками виртуальной экскурсии в историю Царицына-Сталинграда-Волгограда: узнают о возникновении и дореволюционном развитии Царицына, вспомнят героические страницы Сталинградской битвы, погуляют по улицам и площадям современного Волгограда.

Мальчишки и девчонки познакомятся с символами Волгоградской области, известными писателями, поэтами, спортсменами, прославившими наш край, ответят на вопросы викторины «Знаешь ли ты свой город?», проверят свои знания в области истории и географии, разгадывая ребусы и кроссворды по краеведению.

На празднике прозвучат стихи волгоградских авторов, песни о Волгограде, будут представлены видеозарисовки о городе-герое, а образцовый фольклорный детский ансамбль русской песни «Родные напевы» порадует всех своим творчеством.

На выставке «Царицын, Сталинград, Волгоград» будут представлены книги, которые позволят юным читателям подробнее изучить историю родного края и любимого города.

Праздник состоится в Волгоградской областной детской библиотеке по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Начало в 14:00. Справки по телефону 8(8442)37-08-47.