Перед началом учебного года в регионе было открыто 1702 новых места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Группы раннего развития созданы были открыты на базе 75 учреждений Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, а также Алексеевского, Городищенского, Дубовского, Иловлинского, Калачевского, Камышинского, Котовского, Ленинского, Николаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Палласовского, Светлоярского, Суровикинского, Фроловского районов.

Одна из групп для детей младшего возраста на 15 мест была оборудована в детском саду «Дюймовочка» Шуруповского сельского поселения Фроловского района. В помещениях произведен ремонт, приобретены игрушки, мягкие модули-конструкторы, манеж, сухой бассейн. Здесь же расположились младенческие кровати, комод для пеленания, стульчики для кормления. Образовательная организация работает в 12-часовом режиме, но для малышей в возрасте до полутора лет, по желанию родителей, организовано кратковременное пребывание детей. С воспитанниками занимаются воспитатели и их помощники; заключен договор с медицинским работником, который контролирует питание и следит за здоровьем малышей.

Для родителей открыт консультационный пункт, где специалисты оказывают помощь по вопросам раннего развития — в 2019 году состоялось более 200 занятий. Отметим, эти мероприятия реализованы благодаря участию Фроловского района в государственной программе «Развитие образования Волгоградской области». Ранее группа открылась в хуторе Терновка.