Билайн к дню рождения «смайлика» 19 сентября провел опрос среди своих абонентов и определил самые популярные смайлы, которые использовались в SMS-сообщениях.

Лидером по использованию оказался смайл, обозначающий удивление, на втором месте смайл-символ умиления, а самый известный смайл, обозначающий улыбку, оказался лишь на третьем месте.

Именно смайл-улыбка отмечает свой день рождения 19 сентября. В этот день в 1982 году профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил использовать для обозначения улыбающегося лица три символа подряд: двоеточие, дефис и закрывающую скобку. Фалман опубликовал это предложение на местной электронной доске объявлений, которую студенты университета тогда использовали для общения.

Сегодня россияне постоянно используют смайлы, чтобы выразить свои эмоции в SMS. Пользователи могут видеть смайлы как набор определенных символов, так и в виде картинки-эмодзи.

Чтобы отобрать самые популярные смайлы, Билайн в начале сентября провел SMS-опрос среди более 5000 своих абонентов в возрасте 15-45 лет, попросив прислать 3 наиболее используемых смайла. В опросе приняли участие абоненты, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Обезличенные данные были проанализированы специалистами исследовательского проекта Билайн.Аналитика.

Согласно опросу, на каждое SMS-сообщение со смайлами приходится 4 SMS без смайлов. Школьники используют смайлы в SMS так же часто, как их старшие братья, сестры, и даже родители, однако предпочтения по смайлам несколько отличаются.

Самыми популярными смайлами в SMS оказались те, с помощью которых можно выразить удивление: это может выглядеть, например, как :-() , :о , о_О или 8-o .

Второе место по популярности — у смайла, который выражает умиление, который выглядит так: =3 . У кого-то он может ассоциироваться с любимым домашним животным — кошкой или собакой.

В топ-3 также входит наиболее традиционный смайл, символизирующий улыбку: в SMS он может выглядеть :-) , :) или =). Противоположный ему грустный смайл — его вид :-( , :( или =( — оказался на пятом месте по популярности. Его обогнал смайл с поцелуйчиком (варианты написания :-* , =* , :* или совсем сложное :-{} ).

В топ-10 по популярности также входят и другие веселые смайлы: подмигивающий с улыбкой — ;-) или ;) , безудержный смех — :-D или :d , насмешка — XD или xd. Популярными у россиян также оказались смайл, означающий сердечко <3 , а также символ ярости :-E . В целом позитивные смайлы используются чаще, чем негативные.