На этой неделе в кинотеатре под открытым небом, который каждый четверг радует горожан показом фильмов на большом экране прямо в парке, будет показан не фильм, как обычно, а мультфильм. Поэтому прийти можно будет всей семьей.

В рамках проекта «Кино под звездами» в парке «Комсомольский сад» будет показан мультфильм «Зверополис». Показ будет проходить 12 сентября сразу после традиционного выступления «звезды в проекте».

С 19:00 перед зрителями выступит Эльвира Сытина — основатель творческой студии для взрослых «Академия талантов», преподаватель эстрадного вокала и фортепиано, руководитель хорового объединения работников народного образования, лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов, участник и спикер вокальных проектов, в том числе в городах Москва и Санкт-Петербург.

После среди зрителей пройдет конкурс-викторина, где они смогут выиграть небольшие пустячки от спонсоров. И сразу после начнется показ. Вход свободный.