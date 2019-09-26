Всех желающих приглашают в библиотеку им. М. Горького на мастер-класс Евгении Потихониной «Знакомство с основами эстрадного вокала».

На занятии можно будет узнать, что такое певческое дыхание и как научиться правильно дышать; как развить артикуляцию и улучшить дикцию; как поставить голос и развить музыкальных слух.

Евгения Потихонина — преподаватель по вокалу и сценической речи, выпускница консерватории им. П. А. Серебрякова, артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива.

Мастер-класс состоится в актовом зале ВОУНБ им. М. Горького (ул. Мира, 15, 4-й этаж), начало в 16:00. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442)33-11-48.