Несмотря на то, что сезон смены авторезины начинается с октября, на многих контейнерных площадках города уже лежат автомобильные покрышки. Помимо этого, шины сваливают в овраги и оставляют на несанкционированных местах скопления отходов, образованных недобросовестными гражданами, предпринимателями или перевозчиками.

Покрышки и автомобильная резина отнесены к отходам III – IV группы опасности и не являются твердыми коммунальными отходами. Покрышки состоят из токсичного химического вещества, который, разлагаясь в земле, вредит почве и повреждает экосистему. К слову, разлагаться автопокрышки будут более 100 лет, нанося вред экологии и человеку, поскольку при нагревании или сжигании, отработанные автопокрышки могут вызывать аллергию, астму и другие заболевания.

Региональный оператор в рамках действующего законодательства не осуществляет деятельность по обращению с промышленными отходами. Эта деятельность является ответственностью жителей и юридических лиц, которые обязаны утилизировать автопокрышки с помощью компаний, имеющих разрешение на обращение с данными отходами.

На сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области размещены организации, куда жители и юридические лица Волгоградской области могут обратиться для утилизации своих автопокрышек. Оставлять автопокрышки на контейнерных площадках или в ближайших оврагах запрещено, а также крайне опасно для атмосферы и здоровья человека.