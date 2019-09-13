К строительным отходам данного типа можно отнести, к примеру: древесные отходы от сноса и разборки зданий, лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий, мусор от сноса и разборки зданий несортированный, мусор от сноса и разборки зданий и прочие. Отходы после демонтажа стен и перегородок, в составе которых присутствует бетон и железобетон, также не являются твердыми коммунальными отходами и относятся к строительным отходам.

Данный вид отходов могут вывозить компании, которые имеют лицензию на деятельность по транспортированию отходов 3 и 4 классов опасности. Эти виды отходов могут отправится на размещение на полигон или утилизацию, если у организации имеется лицензия на данный вид деятельности. Из таких отходов при утилизации возможно изготовление строительной крошки, щебня.

Для вывоза таких отходов необходимо обращаться в компании, имеющие лицензию на транспортировку. Лицензию организации можно проверить на сайте ЕГИС УОИТ, по ИНН или по наименованию компании. Лицензированные организации транспортируют отходы на полигон, где их утилизируют. Случайные мусоровывозящие компании из Интернета с большой долей вероятности вывезут отходы в ближайший овраг, тем самым образуя несанкционированную свалку.