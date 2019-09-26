Волгоградцев приглашают посетить выставку «Турист. Охотник. Рыболов», которая открылась в выставочном центре «ВолгоградЭКСПО». В рамках выставки посетители смогут не только увидеть и приобрести снаряжение, экипировку, аксессуары, технику, средства навигации, оборудовании, но и принять участие в деловой программе выставке. В рамках программы будут обсуждаться актуальные вопросы развития охоты, рыболовства и туризма, пройдут практические занятия, семинары, мастер-классы и презентации новинок отраслей.

Кроме того, специалисты Облкомприроды проконсультируют гостей выставки по вопросам получения путевок, срокам охоты, видам охотничьих животных, отнесения тех или иных территорий к общедоступным угодьям, разрешенных к добыче на территории региона.

Выставка «Турист. Охотник. Рыболов» продлится до 29 сентября.