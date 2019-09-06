Ну вот и лето прошло, а это значит, что количество мероприятий на улицах Волгограда станет заметно сократится. Но пока что они есть, поэтому рекомендуем их не пропускать. В эти выходные событий намного меньше после празднования Дня города, но занять себя все равно есть чем. Если вы не нашли для себя ничего интересного (надеемся, что этого не произойдет), то на сайте Bez.coffee непременно найдёте мероприятий.

№5

В Комсомольском саду пройдут детские представления от «Музея занимательных наук Эйнштейна». Здесь будут показывать фокусы, научные эксперименты, интерактивные экспонаты, которые можно будет трогать руками. Самые умные получат подарки от музея. Подробности по ссылке.

№4

В эти выходные в Мемориальном парке пройдет лекция Вячеслава Илловайского — туристического гида и специалиста по путешествиям. Он расскажет вам, как лучше всего организовать путешествие по России, чтобы оно не обошлось вам в копеечку. Подробности здесь.

№3

Сейчас стало модно беречь природу и отказываться от ненужных вам покупок. На этой волне в Волгограде пройдет сбор вторсырья и своп одежды, украшений и книг. Своп — это классная возможно за небольшую сумму или совсем бесплатно обновить свой гардероб. Вы можете приносить ненужные вещи в хорошем состоянии и менять их на другие. Подробности и контакты по ссылке.

№2

В эти выходные на фуд-корте Центрального рынка вновь будет шумно и весело. А все потому, что в субботу здесь пройдет Open Salsa и выступление кавер-группы «Шестое чувство», а в воскресенье здесь сыграет и споет группа «8 марта».

№1

В субботу пройдет вечеринка в честь открытия Онлайн-парка, который находится в Мемориальном парке напротив стадиона «Волгоград Арена». Главный музыкальный гость — Dj RCHIK. Подробности по ссылке.

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