14 и 15 сентября в Волгограде пройдёт много классных мероприятий: осенний велопарад, забег, фестиваль уличного кино, матч на стадионе «Волгоград Арена» и фестиваль творческой молодежи PIPL FEST. Другие, не менее крутые мероприятия, вы можете найти на сайте Bez.coffee. Лето продолжается!

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14 и 15 сентября в «Онлайн-парке Tele2», который находится в Парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена», пройдет фестиваль уличного кино, на котором покажут лучшие российские короткометражки за 2019 год. Подробности по ссылке.

Топ-5 интересных событий города на 14-15 сентября Featured На Выходные №4

В эти выходные в центре города пройдет Волгоградский полумарафон-гандикап. Начнется мероприятие в воскресенье с открытия стартово-финишного городка. Место старта и финиша для всех дистанций — фонтан «Искусство». Обязательна предварительная регистрация. Все подробности и стоимость можно узнать по ссылке.

Топ-5 интересных событий города на 14-15 сентября Featured На Выходные №3

В субботу на стадионе «Волгоград Арена» пройдет футбольный матч «Ротора» и команды «Факела». Стоимость билетов: 100-400 рублей. Подробности тут.

Топ-5 интересных событий города на 14-15 сентября Featured На Выходные №2

В субботу в Волгограде пройдёт ежегодный осенний велопарад. На этот раз колонна стартует только от Царицынской оперы (площадь Металлургов). В этот день провоз велосипедов в общественном транспорте и электричках будет бесплатным. Подробности по ссылке.

Топ-5 интересных событий города на 14-15 сентября Featured На Выходные №1

14 и 15 сентября в Волгограде, впервые за два года, состоится PIPL FEST. Фестиваль творческой молодежи пройдет во внутреннем дворике Волгоградского планетария. Главные гости фестиваля: Cream Soda и Драгни. Подробное расписание лекций и музыкальных выступлений вы можете посмотреть здесь.

Топ-5 интересных событий города на 14-15 сентября Featured На Выходные Следите за Bez.coffee в соцсетях, там мы публикуем ежедневную повестку дня, а также то, что будет в городе в ближайшие дни:

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Топ-5 интересных событий города на 14-15 сентября Featured На Выходные

 

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