О чем вообще речь?

В последнее время в Волгограде появляется все больше и больше крутых интерактивных площадок. И вот с 5 по 29 сентября в Мемориальном парке вновь развернется масштабное действо – компания Tele2 организует «Онлайн-парк».

А что там будет?

На площадке будет несколько зон: коворкинг, кинотеатр, лекторий и лаунж-зона. Вся площадка будет работать ежедневно с 10:00 и уже с утра можно будет приходить на комфортную зону коворкинга, чтобы упорно поработать на свежем воздухе. Кстати, на всей территории площадки будет скоростной интернет компании Tele2, так что смело берите с собой ноутбук или планшет.

Да не хочу я работать

С 18:00 на площадке будут проводиться онлайн-лекции от партнеров проекта и мастер-классы известных спикеров. Например, хотите узнать, как разработчики экзоскелетов видят будущее? Или, может, хотите организовать путешествие по России? А вам интересна физика в фильме «Интерстеллар»? Думаем, вы догадались, где обо всем этом можно будет узнать.

Это конечно здорово, но я и лекций как-то уже наслушался



Для тех, кому уже надоело слушать малознакомых людей, есть кое-что интереснее. Кто не любит хорошее кино? В вечернее время можно будет посмотреть популярные фильмы на большом экране, предоставленные онлайн-кинотеатром Okko. Какие фильмы? «Красотка на всю голову», «Приключения Паддингтона», «Счастье — это…», и не только.

А веселее что-то будет?



Конечно, будет! По пятницам и выходным на площадке будут проходить вечеринки с DJ-сетами и игры в квиз. Так что будет возможность пошевелить не только мозгами и телом.

Что говорят по этому поводу?



Вадим Скрипник, директор волгоградского филиала Tele2, поделился: «Мы стремимся быть любимым оператором для своих абонентов и выходить за рамки телеком-сервисов. Вместе с партнерами мы обустроили интерактивное городское пространство, где будет интересно и комфортно гостям любого возраста и с любыми интересами. Онлайн парк – это парк по другим правилам. Это пространство на открытом воздухе, где благодаря быстрому 4G интернету можно комфортно работать, отдыхать и узнавать новые вещи».

А стоит-то сколько?



Абсолютно все мероприятия на площадке бесплатные. Нужно только посмотреть расписание на сайте https://park.tele2.ru/volgograd, выбрать, что вам интересно, и добраться до парка в нужный час. Интересное времяпрепровождение гарантировано!