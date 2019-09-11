В этом месяце 13 число выпало на пятницу, а значит пришла пора мистических историй, которые своим гостям расскажут сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта».

Как сообщают в пресс-службе музея, программа, щекочущая нервы, «Мистические истории Сарепты» состоится 13 сентября, начало в 18:00.

Во время мероприятия гости услышат истории о необъяснимых событиях, происходящих в «Старой Сарепте», побывают на границе параллельного мира и посетят два старинных подземелья XVIII века, в которых обитают настоящие привидения. А еще узнают секреты сарептских зеркал. Впервые пройдет эксперимент с самым мистическим зеркалом Сарепты. Захватите фотоаппарат, ведь в пятницу 13е можно увидеть невидимое.

Возрастные ограничения 16+
Стоимость 200 рублей
Запись по телефону: 67-33-02

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