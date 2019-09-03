Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает детей на увлекательную программу, где они смогут узнать чем занимались сарептяне. Программа рассчитана на детей от трех до семи лет.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника «Старая Сарепта», интерактивная программа «Сарептский ремесленник» состоится 7 сентября начало в 11:00. Во время мероприятия детей познакомят с ремеслами сарептян, как они работали и с помощью каких инструментов. Все это дети смогут узнать во время программы в тематических выставочных залах музея.

Стоимость участия в программе 150 рублей, записаться можно по телефону: 8 (8442) 67-33-02.

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