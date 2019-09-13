На следующей неделе жителей и гостей города приглашают в музей-заповедник «Старая Сарепта» на открытие выставки «Денежный шелест в осенней Сарепте», которое состоится 17 сентября в 14:00. Выставка будет проходить в рамках проекта «Двенадцать», запущенного в честь тридцатилетия «Старой Сарепты».

На выставке будет представлена коллекция бумажных денежных знаков из фондов музея-заповедника. В экспозиции можно будет увидеть боны Венгрии, Германии, Казахстана, Камбоджи, Украины, денежные знаки Временного правительства 1917 года, русско-азиатского банка и другие. Отметим, бона — это бумажный денежный знак, который когда-то находился в обращении или находится в современном обращении. Боны, которые вышли из обращения, являются одним из интереснейших видов источников изучения ушедшей эпохи.

Напомним, выставочный проект «Двенадцать» был запущен в январе этого года в честь тридцатилетия музея-заповедника «Старая Сарепта». На протяжении всего юбилейного года посетители каждый месяц могут познакомиться с новой уникальной музейной коллекцией и стать участником захватывающей экскурсии.

Выставка «Денежный шелест в осенней Сарепте» будет открыта для посещения в течение месяца и каждую субботу в 12:00 будет проходить экскурсия. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 и 51-67-49.