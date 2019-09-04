В ближайшие выходные в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится интерактивный квест с элементами театрализации «Лавка потерянных книг». В рамках мероприятия гости окунуться в атмосферу XIX века и познакомятся с коллекционером старинных книг.

По данным музея-заповедника «Старая Сарепта», гостей ждет настоящее театрализованное представление, которое будет проходить в старинном подземелье дома Гольдбаха. Участники квеста встретят разных персонажей, перед ними оживут стихи Есенина, Маяковского и других поэтов.

Решая задачи и загадки, гости должны будут угадать книги и заполнить книжную полку. Среди книг — произведения русской и зарубежной классики, современное фэнтези. В конце квеста каждый участник вспомнит любимые, но, возможно, забытые книги или узнает для себя что-то новое о них. Из волшебной лавки коллекционера никто не уйдёт без приятного сувенира.

Мероприятие будет проходить 7 сентября, начало в 17:00. Стоимость участия 200 рублей, ограничения по возрасту +7. Запись по телефону 8(8442)67-33-02.