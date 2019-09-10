В ближайшие выходные в музее-заповеднике «Старая Сарепта» будет проходить масштабный фестиваль игр. Сразу пять интерактивных площадок с разнообразными играми будут открыты для гостей.

По данным пресс-службы музея-заповедника, мероприятие состоится 14 сентября. В этот день разные локации музея превратятся в своеобразные «станции», где можно посмотреть, поиграть и себя показать в самых разных играх.

Например, на станции «Активная» в актовом зале музея, посетителей ждет анимационная программа. На станции «Книжная» в немецкой библиотеке — урок старинного письма. На станции «Народная» пройдут активные игры на любой вкус. На станции «Таинственная» в атмосферном подземелье — приключения пиратов и мотивы Гарри Потерра. И на станции «Игрушечная» детей познакомят с играми и игрушками средневековья.

Каждая «станция» находится в разных локациях музея. «Гейм-фест» имеет не только развлекательное, но и образовательное содержание. Это фестиваль самых разных игр от народных забав до квестовых загадок.

Начало программ 11:00, 13:00, 15:00.
Возраст: 5+
Стоимость: 150 рублей.
Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

 

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