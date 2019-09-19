Музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил для своих гостей интерактивную этнографическую программу «День осеннего равноденствия», которая будет проходить 22 сентября.

По данным пресс-службы музея-заповедника, в рамках программы гости смогут посетить национальные выставки музея-заповедника «Изба русского крестьянина», «Жилище татарского крестьянина», «Калмыцкая кибитка». На выставках экскурсанты на только смогут познакомиться с традиционными обрядами, но и поучаствовать в них.

Посетители примут участие в мастер-классе по созданию куклы-оберега, который пройдет в одном из подвалов екатерининской эпохи. Также участники программы узнают про традиции празднования не только на Руси, но и у других народов, изготовят оберег из рябины, погадают, поиграют и в завершение угостятся капустными пирогами и ароматным рябиновым чаем. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 и 51-67-49.