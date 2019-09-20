Маленьких волгоградцев приглашают познакомиться с разными видами спорта, с которыми их познакомит «Старая Сарепта». Детская интерактивная программа «Быстрее, выше, сильнее!», увлечёт малышей веселыми и задорными играми.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», продолжая спортивные традиции колонистов, у которых проводились организованные занятия по физической культуре, приглашает маленьких гостей 21 сентября в 11:00 на спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее», где детям в увлекательной форме расскажут, покажут и пригласят принять участие в самых разных спортивных играх: футболе, баскетболе, волейболе и многие других. Гостей мероприятия ждёт добрый тренер, командный дух и вкус победы. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8(8442)67-33-02.