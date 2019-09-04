Для удобства жителей Ворошиловского района со следующей недели заработает новый вспомогательный маршрут №1А «Детский Центр — ул. Мончегорская — ЖД больница». Новый маршрут свяжет центр города с частным сектором Ворошиловского района.

Как сообщает РИАЦ, на маршруте будет работать 14 микроавтобусов с интервалом движения порядка 10 — 15 минут. Для удобства школьников, проживающих в частных домовладениях Ворошиловского района, схема движения нового маршрута проложена в непосредственной близости от учебных заведений.

От конечной «Детский Центр» общественный транспорт спустится до Первой продольной магистрали, проедет через остановки «Современник», «Пл. Чекистов», «Торговый центр», «Казачий театр» и повернет на улицу Огарева. После одноименной остановки микроавтобусы по маршруту 1А проедут по улице Кузнецкой, выйдут на Вторую продольную магистраль и поднимутся по улице Ленкоранской. Непосредственно на территории частного жилого массива общественный транспорт будет работать с остановками «Яблочная», «Буровая», «Автозаводская», «40 колодцев», «Мончегорская», «Морфлотская», «Ужгородская», «Спокойная», «Станция Садовая», «Куприна» и конечной «ЖД Больница».