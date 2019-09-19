Трехлетний период исследования выбран в связи с тем, что «Платформа ОФД» в сентябре отметила 3-летие со дня получения официального разрешения ФНС на обработку фискальных данных и одновременно, 3-летие появления в России института операторов фискальных данных (ОФД).

Аналитики компаний проанализировали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» с 900 тыс. кассовых аппаратов (ежедневно обрабатывается по 40 млн чеков). Сравнивали данные продаж за летний период 2019 и 2017 гг. (июнь, июль, август).

Исследование показало следующие изменения среднего чека покупок и способов оплаты.

Как изменилась ситуация в способах оплаты: