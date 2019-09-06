По данным исследовательского проекта Билайн.Аналитика, средняя стоимость смартфона, появившегося у школьника перед 1 сентября, за год выросла более чем на 30%, а для планшета этот показатель увеличился более чем на 17%*.

В августе 2019 года родители в среднем тратили на смартфон для ребенка 11 506 руб., что на 30,5% больше, чем годом ранее. Расходы родителей на планшеты для школьников также выросли: в 2019 году накануне 1 сентября средняя стоимость нового устройства, появившегося у ребенка, составила 10 716 руб., в то время как год назад родители тратили на такие устройства для своих детей 8 513 тыс. рублей.

Родители стараются подобрать школьникам более дорогие гаджеты, поскольку функционал таких устройств шире. Смартфоны и планшеты все чаще требуются детям не только для игр, но прежде всего для учебы, в том числе для чтения электронных книг, заполнения таблиц и запуска специальных учебных приложений. Устройства с лучшими характеристиками позволяют детям с комфортом решать повседневные задачи, связанные с учебой: подготовка домашних заданий и выполнение заданий в классе.

Если смотреть популярные смартфоны для детей к школе в разрезе по брендам, то безоговорочное лидерство сохраняет Samsung. В целом смартфоны южнокорейской компании родители выбирали своим детям к школе этим летом чаще всего. Второе по популярности место занимает Huawei (выпускает смартфоны под брендами Huawei и Honor). Корпорации Apple оказалась на третьем месте по популярности, а на четвертом — Nokia.

Родители традиционно покупают детям смартфоны к школе чаще, чем планшеты. Такая тенденция наблюдалась как летом прошлого года, так и в июне-августе этого года.

* Подготовлено на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета среди абонентской базы Билайн за период с 1 июня 2019 года по 15 августа 2019 года, давших согласие на обработку персональных данных. Данные о новых устройствах абонентов Билайн младше 18 лет, зарегистрированных в сети в указанный период, были проанализированы Билайн.Аналитика с использованием инструментов обработки Big Data.