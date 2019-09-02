В регионе режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств продлили до 19 сентября. Такое решение принято в связи с сохранением высокой и чрезвычайной пожарной опасности. До окончания действия ограничения Облкомприроды рекомендует гражданам пока воздержаться от посещения лесов.

Отметим, что сегодня в регионе проводится большая работа по профилактике лесных пожаров – специалисты лесопожарных формирований региона находятся в состоянии повышенной готовности, в постоянном режиме патрулируются леса. В регионе создано более 7000 километров минерализованных полос. На границах лесных участков установлено более 700 предупредительных аншлагов; проводится работа по обновлению парка лесопожарной техники.

На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» осуществлена поставка в регион двух тракторов и девяти автомобилей повышенной проходимости. В начале сентября ожидается поставка еще четырех пожарных автоцистерн.

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