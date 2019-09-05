В скором времени в регион поступят 70 школьных автобусов различной вместимости, а также 16 машин скорой помощи, которые будут направлены в образовательные и медицинские организации Волгоградской области. Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Для дополнительной поставки в 2019 году в субъекты РФ новых автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства из государственного бюджета выделено десять миллиардов рублей.

Волгоградская область, согласно распоряжению Правительства РФ, получит 70 дополнительных школьных автобусов, из них 29 вместимостью 10-12 человек; 37 единиц техники, рассчитанной на 21-24 пассажиров; четыре автобуса, предназначенные для перевозки 13-20 человек. Напомним, в начале 2019 года учреждения образования региона получили еще 90 единиц техники, а всего за последние три года в Волгоградскую область поставили 245 современных школьных автобусов, оснащенных системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами в соответствии с техническим регламентом.

Кроме того, до конца 2019 года региону выделят 16 машин скорой медицинской помощи. Всего за последние пять лет автопарк «неотложек» удалось обновить на 90%.