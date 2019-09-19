Волгоградский регион получил 26 новых школьных автобусов. Автомобили поступили на площадки дилерских центров — здесь технику осмотрят специалисты, а затем состоится процедура оформления. Еще 44 автобуса поступят в регион до конца 2019 года, после чего все машины передадут в школы Волгоградской области.

Как сообщают в администрации Волгоградской области, 16 новых автобусов «Форд» вместимостью 21-24 человека и десять ПАЗов на 22 и 24 пассажиров оборудованы автоматической тормозной системой, ограничителем скорости, системой оповещения, кнопкой вызова водителя, тахографами, навигационной системой ГЛОНАСС, GPS и другими устройствами в соответствии со всеми современными требованиями и техническим регламентом. Всего до конца 2019 года в образовательные организации Волгоградской области передадут 70 единиц комфортабельного транспорта — соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Добавим, также в 2019 году регион получил федеральную поддержку в вопросах обновления парка «скорых» — до конца 2019 года Волгоградской области выделят 16 машин.

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